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«Арсенал» — «Краснодар»: Игнатьев не реализовал пенальти

17:50
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Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев не смог реализовать 11-метровый удар на 63-й минуте матча 17-го тура чемпионата России против «Арсенала». Встреча проходит в Туле.

Вратарь «Арсенала» Егор Шамов сбил Игнатьева на 62-й минуте матча, за что получил желтую карточку. Главный арбитр встречи Станислав Васильев указал на 11-метровую отметку. К точке подошел Игнатьев, который пробил выше перекладины ворот туляков.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Краснодар».

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Арсенал Т — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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