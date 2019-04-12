Арнор Сигурдссон: "Московские пробки иногда ужасны, но это разумная плата за жизнь в мегаполисе"

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон заявил, что с каждым днем все больше влюбляется в Москву.

- Мне хорошо в столице, - приводит слова Сигурдссона официальный сайт ЦСКА. - Нравится московский стиль жизни, я привыкаю к нему, он мне подходит. Хорошо, когда есть, куда пойти. Да и просто нравится масштаб города. Пробки - да, иногда они ужасны, но это разумная плата за жизнь в мегаполисе. С каждым днем я люблю Москву все больше.

В текущем сезоне Сигурдссон провел 20 матчей за ЦСКА, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Армейцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков после 22 туров.

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