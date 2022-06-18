Президент «Торпедо» иронично ответил, что клуб будет выступать на стадионе «ПСЖ»

Президент «Торпедо» Денис Маслов иронично ответил на вопрос, на каком стадионе команда будет выступать летом. Ранее президент клуба заявлял, что в следующем сезоне РПЛ команда будет выступать на стадионе «Лужники».

«Скорее всего, мы будем выступать на стадионе «Пари Сен-Жермен» во Франции. Переговоры с «Химками» о стадионе? Зачем нам Химки. Я же вам говорю, во Франции будем — «Пари Сен-Жермен», — цитирует «Спорт День за Днем» Маслова.

Московское «Торпедо» в прошедшем розыгрыше Олимп-ФНЛ заняло первое место, набрав 75 очков и напрямую вышло в РПЛ.