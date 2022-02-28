Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев рассказал, как относится к большому количеству иностранных тренеров в ведущих клубах чемпионата России.

— «Динамо», «Краснодар», «Локомотив», «Спартак» — все эти клубы тренируют иностранцы. Как вы к этому относитесь?

— Никогда не был за такой вариант развития событий. Еще с советских времен в нашем футболе существовала прекрасная школа отечественных тренеров. Таких как Якушин, Качалин, Аркадьев, Бесков, Маслов, традиции которых передавались из поколений в поколения. А потом, когда в футбол пришли большие деньги, эта связь времен пропала. Потому очень рад, что в «Зените» доверяют Сергею Семаку, а в ЦСКА поверили братьям Березуцким. И они уже начинают оправдывать такое отношение клубного руководства. Только не надо их торопить — наоборот, нужно дать время, чтобы почувствовать суть новой профессии и понять ее тонкости.