Арбитрам из Петербурга разрешат судить матчи «Зенита»? Не всех инспекторов пустят на игры РПЛ

Как стало известно «СЭ», в оставшихся турах возобновляющегося чемпионата России-2019/20 смогут работать не все из 25 инспекторов премьер-лиги. На стадионы не пустят тех, кому исполнилось 65 лет. Назначения не получат: Сергей Анохин, Андрей Бутенко, Гаряфий Жафяров, Геннадий Куличенков, Владимир Овчинников, Алексей Румянцев, Юрий Чеботарев, Фейзудин Эрзиманов. Из числа инспекторов фактически выбыл Сергей Фурса, возглавивший департамент инспектирования РФС. Не сдал экзамены Алексей Спирин.

Пока нет ответов на вопросы, касающиеся организации работы арбитров. Например, когда и как часто их будут тестировать на COVID-19, состоится ли сбор перед матчами 23-го тура, продолжат ли работу видеоассистенты? Скорее всего, это станет известно 9 июня, когда пройдет заседание исполкома РФС. В его повестку включена тема «О судействе всероссийских профессиональных соревнований по футболу». Предположительно, полностью или частично будут сняты географические ограничения: судьи смогут обслуживать игры команд из своих городов. То есть ростовчане — «Ростова», сочинец Кукуян — «Сочи», москвичи — московских команд с немосковскими, петербуржцы — «Зенита». (Александр Бобров)