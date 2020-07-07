Арбитр Вилков объявил войну симулянтам

В ходе игры 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Крылья Советов» (2:4) арбитр Михаил Вилков дважды правильно вынес предупреждения игрокам, пытавшимся обманом заработать 11-метровые удары. На 19-й минуте фол «нарисовал» полузащитник самарцев Артем Тимофеев, симулировавший нарушение правил со стороны вратаря туляков Егора Шамова. А на 42-й минуте внимательность рефери проверил Даниил Лесовой, всячески пытавшийся доказать, что на нем сфолил один из самарских защитников.

В обоих случаях судья здорово разобрался в ситуации на поле — симулянты получили заслуженные желтые карточки. (Александр Бобров)