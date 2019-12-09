Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что главный арбитр матча 19-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Локомотив» (4:0) Сергей Иванов получил отрицательную оценку за свою работу.

— На 68-й минуте Иванов не назначил пенальти в ворота железнодорожников за игру защитника Ведрана Чорлуки рукой. Также, он не показал вторую желтую карточку игроку «Локо» Дмитрию Баринову. На 79-й минуте Иванов не назначил 11-метровый в ворота туляков за фол на Хеведесе. Арбитр получает отрицательную оценку за работу.

— Следующий матч — в марте...

— Естественно, мы будем держать в уме эту оценку. У нас еще не было случаев, когда судья, получивший отрицательную оценку, работал в следующем туре. (Иван Торопцев)