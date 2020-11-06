Арбитр Хусаинов — о скандале вокруг матча «Краснодар» — «Рубин»: «Придумывают массу причин не переигрывать»
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов высказал «СЭ» свое мнение о ситуации с российским судейством, а также прокомментировал возможное отстранение судьи Михаила Вилкова от матчей РПЛ до конца сезона.
— Сейчас ходит много разговоров об отстранении Вилкова до конца сезона.
— А что изменится? Что он такого сотворил, если вы хотите отстранить его до конца сезона? То есть, раньше, несмотря на ошибки, он устраивал. Вопрос к руководителям всех комиссий. Они сами себе противоречат. Дело ведь не в Вилкове, а в подготовке, которую имел до этого.
— У нас почти в каждом туре случаются грубые судейские ошибки.
— Я вчера поделился историей с вашим коллегой Александром Бобровым. Тренер проигравшей команды заходит после матча в судейскую, обращается к арбитру и говорит: «Вы не виноваты в нашем поражении. Виноват тот человек, который первый раз дал вам в руки свисток».
Понимаете, эти ребята, которые выходят на поле, не виноваты, что допускают такие ошибки. Нас стали устраивать арбитры, которые принимают решения, мягко говоря, в интересах играющих команд. Вопрос в том, кто привел их в судейский корпус. С этого надо начинать. Судьи плохо разбираются в тактической подготовке и тем более в практической — можно хорошо выучить правила игры, писать диссертации. Это сродни боевому летчику. Можно за мониторами и за тренажерами превосходно себя чувствовать, но когда поднимаешься в воздух, ощущаешь на себе давление, чувство тревоги, нужно ориентироваться на практические умения. Так же и с судьями.
— А в чем главная проблема?
— В отборе и подготовке.
— Матч «Краснодара» с «Рубином» стоило переигрывать?
— Да не будет никто это делать. Во-первых, календарь очень жесткий. Во-вторых, в современных условиях переигровка матча — недостижимая цель. Придумывают массу причин, чтобы не переигрывать матч. Из двух зол выбирают меньшее. А меньшее зло — отстранить арбитра. Кто виноват? Судейку уберем, пусть посидит, а дело-то сделано. Результат достигнут. (Константин Колмаков)
Ранее Михаил Вилков признался, что дал ложные показания на заседании КДК РФС.
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