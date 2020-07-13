Эксперт по судейским вопросам и арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал спорные эпизоды в матчах 28-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0) и «Динамо» — «Крылья Советов» (2:0).

В матче «Спартака» форвард москвичей Эсекиэль Понсе упал в штрафной хозяев после столкновения с вратарем Николаем Заболотным, однако главный арбитр встречи Сергей Иванов не зафиксировал нарушения, а ВАР в его работу не вмешался.

Во встрече «Динамо» вратарь «Крыльев» Евгений Фролов сфолил на форварде Макимилиане Филиппе, зацепив его рукой в штрафной. Главный судья Сергей Карасев после видеопросмотра назначил 11-метровый.

— Можно сказать, что общего между этими эпизодами — это единоборство вратаря и игрока, — сказал Николаев в эфире телеканала «Матч ТВ». — Абсолютно разные эпизоды. Если мы берем эпизод из матча «Сочи» и «Спартака», то мы видим единоборство Заболотного и Понсе, вратарь в статическом положении выходит на мяч и ничего противоестественного не делает, кроме того, что пытается перекрыть большую площадь ворот. Ему это удается, он играет в мяч, а Понсе в него врезается.

В игре «Динамо» — «Крылья Советов» мы видим, что Филипп прокидывает мяч мимо вратаря, которому ничего не остается, кроме как по инерции его сбивать. Это должен был видеть судья. Посмотрев ВАР, он исправил свою ошибку, изначально не назначив 11-метровый удар. Это два разных эпизода в плане восприятия. И в том, и в другом случае, на мой взгляд, были приняты правильные решения. В первом случае вратарь не делал движения в сторону игрока, который в принципе мог спокойно его перепрыгнуть. В случае с Фроловым, он пытался сыграть в мяч, но не успевал и уже по инерции сбивал нападающего.