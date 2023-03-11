Аппаев забил гол в матче против «Спартака»
Нападающий «Факела» Хызыр Аппаев забил гол в матче 19-го тура против «Спартака» -1:2.
33-летний форвард отличился на 43-минуте встречи.
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|
4
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|18
|9
|5
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|
5
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|5
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|
6
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|
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|
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|11
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|4
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|1
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|10.03
|19:00
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Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
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|
Ростов – Пари НН
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Крылья Советов
|14
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|
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|
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Торпедо М
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