Кавазашвили — об апелляции «Зенита» в КДК РФС: «Они винят футболистов «Спартака» в драке»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение «Зенита» подать апелляцию на решение КДК о дисквалификации трех футболистов за массовую драку в концовке матча со «Спартаком» (0:0, 4:2 — по пен.) в Кубке России.

«В «Зените» считают, что «Спартак» начал драку в матче. Они винят футболистов «Спартака» в драке. А КДК взял за основу общую картину всей драки. Но если «Зениту» еще раз не понравится повторное решение КДК, то они захотят еще раз подать апелляцию», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся 27 ноября. После завершения основного времени встречи на поле возникла драка, по итогам которой были удалены футболисты Малком, Родригао, Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон (все — «Спартак»).

КДК принял решение дисквалифицировать всех этих игроков на 6 матчей Кубка страны.