Аджоев не слышал об интересе «Торпедо» к Панченко

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал будущее нападающего команды Кирилла Панченко.

«Панченко в «Торпедо»? Я ничего об этом не слышал. Даже не знаю, откуда у вас эта информация. Сейчас все в отпуске», — приводит слова Аджоева «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Панченко забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач в 19 матчах за «Арсенал». Контракт 33-летнего россиянина с тульским клубом действует до конца июня 2023 года.