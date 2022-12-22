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Сегодня, 12:37

Аджоев не слышал об интересе «Торпедо» к Панченко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал будущее нападающего команды Кирилла Панченко.

«Панченко в «Торпедо»? Я ничего об этом не слышал. Даже не знаю, откуда у вас эта информация. Сейчас все в отпуске», — приводит слова Аджоева «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Панченко забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач в 19 матчах за «Арсенал». Контракт 33-летнего россиянина с тульским клубом действует до конца июня 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/guram-adzhoev-nichego-ne-sly-shal-ob-interese-torpedo-k-panchenko/
Кирилл Панченко
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
ФК Торпедо (Москва)
Гурам Аджоев
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 - : -
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Филипе Силва Малком

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