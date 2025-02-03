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Сегодня, 13:54

Кавазашвили — о расторжении контракта с Николсоном: «Держать у себя посредственного игрока нецелесообразно»

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Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на расторжение контракта красно-белых с форвардом Шамаром Николсоном.

«Думаю, что расторжение с ним контракта — это правильное решение. Держать у себя в команде посредственного игрока нецелесообразно, даже если это легионер. Платить большие деньги игроку, который не играет в основном составе — это неправильно. Вы просто посмотрите на то, какой у «Спартака» есть нападающий. Угальде — маленький красавчик, который забивает больше всех. Мне он напоминает Хусаинова, когда тот выступал за «Спартак», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Николсон выступал за «Спартак» с января 2022 года. Он провел 57 матчей, забил 16 мячей и сделал шесть голевых передач. В текущем сезоне в активе форварда 4 гола и 2 результативные передачи в 14 играх во всех турнирах.

Денис Сафронов

Анзор Кавазашвили
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

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П
Бителло

Бителло

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 8
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Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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