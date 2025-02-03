Российский клуб сделал трансферное предложение нападающему загребского «Динамо»
Один из российских клубов сделал трансферное предложение форварду загребского «Динамо» Сандро Куленовичу, сообщает Legalbet.ru.
25-летний футболист играет за хорватское «Динамо» с сентября 2019 года. В нынешнем сезоне на счету Куленовича 15 голов в 30 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.
Источник: Legalbet.ru
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