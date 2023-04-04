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Кавазашвили: «Если Карпин с «Ростовом» финиширует выше «Спартака», это будет сенсация»

Кавазашвили оценил положение «Ростова» и «Спартака» в турнирной таблице РПЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил положение «Ростова» и «Спартака» в турнирной таблице РПЛ.

«Ошарашен такими невыразительными результатами «Спартака» в последних матчах. У команды пропал победный настрой в самый неподходящий момент. Это плохой знак. Этот сезон мог стать чемпионским, «Зенит» не выглядел непобедимым, но игроки «Спартака» сами в себя не поверили что ли. А теперь мы даже позади «Ростова». Если Карпин с «Ростовом» финиширует выше «Спартака», это будет сенсация. Надеюсь, такого позора удастся избежать. Надо уже в следующем туре ликвидировать отставание в три очка от желто-синих», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше РПЛ «Ростов» набрал 44 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Спартак» имеет в своей активе 41 очко и занимает третье строчку.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-esli-karpin-s-rostovom-finishiruet-vy-she-spartaka-e-to-budet-sensatsiya/
Анзор Кавазашвили
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
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