«Зенит» объявил о продлении контракта с Караваевым

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Новое соглашение с защитником вступит в силу в конце сезона и действует по схеме «3+1».

27-летний защитник выступает за петербуржцев с 2019 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей в РПЛ, отметившись двумя голевыми передачами.