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Сегодня, 17:04

«Зенит» объявил о продлении контракта с Караваевым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вячеслав Караваев.
Фото Евгений Асмолов, ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Новое соглашение с защитником вступит в силу в конце сезона и действует по схеме «3+1».

27-летний защитник выступает за петербуржцев с 2019 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей в РПЛ, отметившись двумя голевыми передачами.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-04-04-sine-belo-golubye-prodlili-kontrakt-s-vyacheslavom-karavaevym.htm
Вячеслав Караваев
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