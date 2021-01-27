«Анжи» получит компенсацию от «Фиорентины» за переход Кокорина

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что клуб сделает запрос в «Фиорентину» о выплатах за переход Александра Кокорина.

29-летний нападающий числился в команде из Махачкалы месяц в 2013 году, так и не сыграв за команду ни одного матча.

«Никто не отказывается от мелочи. Надо понимать точную сумму перехода и от нее считать. Примерно 150-180 тысяч. Запрос в «Фиорентину» сделаем на днях. Если трансфер будет оплачен в два транша, то и мы получим сумму в два транша» — сказал Агарагимов в интервью «РБ Спорт».

По правилам ФИФА, при международном переходе полагаются компенсации в совокупном размере 5% клубам, за которые футболист выступал с 12 до 23 лет. На момент пребывания в «Анжи» Кокорину было 22 года. По неофициальным данным, за переход нападающего из «Спартака» в «Фиорентину» будет выплачено 4,5 миллионов евро.