"Анжи" опроверг снятие газона на стадионе из-за долгов

"Анжи" на официальном сайте опроверг информацию о снятии газона со стадиона "Анжи-Арена" из-за долгов. Ранее главный тренер команды Магомед Адиев сообщил, что из-за сложной финансовой ситуации с поля начали убирать газон.

"Сегодня, 30 января, в ряде СМИ появилась неверная информация о разборе газона "Анжи Арены" в связи с задолженностью клуба. На стадионе ведутся плановые работы. На участке поля, изображенном на фотографии, находится коллектор. Есть подозрение, что система подогрева поля дала сбой, и одна или несколько труб системы протекают. Работники стадиона проведут профилактические работы и через 20 дней включат подогрев для улучшения роста газона и подготовки "Анжи Арены" ко второй части сезона.

"Анжи" действительно имеет задолженность перед стадионом, однако это не является основанием для разбора единственного в республике поля, лицензированного для проведения матчей премьер-лиги", – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

"Анжи" занимает 15-е место в чемпионате России, набрав 15 очков в 17 матчах.

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