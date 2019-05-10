"Анжи" - "Арсенал": составы команд

Стали известны составы "Анжи" и "Арсенала" на матч 28-го тура РПЛ.
"Анжи": Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков, Ондуа, Гайдаров, Закиров, Ахъядов, Долго, Понсе.
Запасные - Богатырев, Саидов, Ягьяев, Кацаев, Керимов, Маркелов, Лексано, Иванченко, Агаларов.
"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Дельгадо, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Костадинов, Кангва, Джорджевич
Запасные - Левашов, Шамов, Комбаров, Денисов, Мохаммед, Володько, Коне, Мирзов, Лесовой, Аджоев, Ожегович.
"Анжи" - "Арсенал": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 28-й тур, 10 мая 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 16.30 (время московское)
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