Анюков считает, что еще не готов играть

Защитник "Крыльев Советов" Александр Анюков считает, что его команда провалила первую часть матча второго тура чемпионата России с "Арсеналом" (2:3), сообщает официальный сайт самарцев.

– Первую часть матча мы провалили полностью. Начали, можно сказать, с 0:2. А отыгрываться при таком счете тяжело. Но парни все равно молодцы. Все бились до конца. Если бы не такое начало, то счет был бы другой. Мы будем прибавлять с каждой игрой.

– Как ты себя чувствуешь? Еще не готов играть весь матч?

– Потихоньку набираю с каждой тренировкой и игрой. Все будет нормально. Физически еще на сто процентов не готов, – приводит слова Анюкова пресс-служба "Крыльев Советов".

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