22:25 | Футбол — РПЛ

Анюков считает, что еще не готов играть

0
Обсудить

Защитник "Крыльев Советов" Александр Анюков считает, что его команда провалила первую часть матча второго тура чемпионата России с "Арсеналом" (2:3), сообщает официальный сайт самарцев.

– Первую часть матча мы провалили полностью. Начали, можно сказать, с 0:2. А отыгрываться при таком счете тяжело. Но парни все равно молодцы. Все бились до конца. Если бы не такое начало, то счет был бы другой. Мы будем прибавлять с каждой игрой.

– Как ты себя чувствуешь? Еще не готов играть весь матч?

– Потихоньку набираю с каждой тренировкой и игрой. Все будет нормально. Физически еще на сто процентов не готов, – приводит слова Анюкова пресс-служба "Крыльев Советов".

Крылья Советов - Арсенал Т

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

Кто выиграет чемпионат России по футболу-2019/2020?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17370

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. Старт нового чемпионата
Материалы других СМИ