Антон Шунин: "Слухи об уходе Хохлова? Я вообще не читаю прессу"

Капитан "Динамо" Антон Шунин после матча 3-го тура премьер-лиги против "Урала" (2:0) прокомментировал возможный уход главного тренера Дмитрия Хохлова из команды.

- На команду сильно влияли слухи об уходе Хохлова, замене на Бердыева?

- Если честно, вообще ничего не читаю. Мне сложно сказать. Когда команда проигрывает, всегда много негатива. Нужно уметь отключаться, делать свою работу и играть. Вся команда готовилась к игре.

- То есть вообще не обсуждали с командой?

- Мы не обсуждали. Всегда вокруг каждой команды ходят слухи. (Константин Колмаков, Елена Григорьевская)

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