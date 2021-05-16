Газизов заявил, что Урунов возвращается в «Спартак»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов сказал, что полузащитник команды Остон Урунов возвращается из аренды в «Спартак».

«По Урунову ничего нового, — цитирует Газизова «РБ Спорт» 16 мая. — Развития в переговорах нет. Он вернется в «Спартак». Продолжим ли мы переговоры? Посмотрим».

20-летний Урунов выступал за «Уфу» с февраля по август 2020 года. Затем за миллион евро он перешел в «Спартак». В феврале 2021 года полузащитник ушел в аренду снова в «Уфу».