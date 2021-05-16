Газизов заявил, что Урунов возвращается в «Спартак»
20:29
Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов сказал, что полузащитник команды Остон Урунов возвращается из аренды в «Спартак».
«По Урунову ничего нового, — цитирует Газизова «РБ Спорт» 16 мая. — Развития в переговорах нет. Он вернется в «Спартак». Продолжим ли мы переговоры? Посмотрим».
20-летний Урунов выступал за «Уфу» с февраля по август 2020 года. Затем за миллион евро он перешел в «Спартак». В феврале 2021 года полузащитник ушел в аренду снова в «Уфу».
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-ufy-oston-urunov-vozvrashhaetsya-v-spartak/
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