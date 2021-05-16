Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Газизов заявил, что Урунов возвращается в «Спартак»

20:29
Остон Урунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
Остон Урунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
Теги:

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов сказал, что полузащитник команды Остон Урунов возвращается из аренды в «Спартак».

«По Урунову ничего нового, — цитирует Газизова «РБ Спорт» 16 мая. — Развития в переговорах нет. Он вернется в «Спартак». Продолжим ли мы переговоры? Посмотрим».

20-летний Урунов выступал за «Уфу» с февраля по август 2020 года. Затем за миллион евро он перешел в «Спартак». В феврале 2021 года полузащитник ушел в аренду снова в «Уфу».

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-ufy-oston-urunov-vozvrashhaetsya-v-spartak/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1951
Все опросы
Что ждет «Спартак» в Лиге чемпионов-2021/22?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Алиссон заплакал после своего гола в ворота «Вест Бромвича», который принес победу «Ливерпулю»
«Рубин» вернулся в еврокубки. В следующем сезоне в Казани должны быть медали
РПЛ: итоговая таблица чемпионата России-2020/21
Медведева вернулась к Тутберидзе, чтобы завершить карьеру? Фигуристка ни разу не вышла на лед и теперь вне сборной

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
25
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы