Новый стадион в Воронеже ждет инспекция РФС и РПЛ

Как стало известно «СЭ», 8-9 июля новый стадион в Воронеже, один из первых в России стадионов 1-й категории, возведенных после ЧМ-2018, посетит совместная комиссия РФС и РПЛ. Также в состав инспекции войдут представители основного вещателя премьер-лиги.

В сезоне-2024/25 на этой арене, рассчитанной на 10 тысяч зрителей, будет принимать соперников «Факел». Напомним, что ранее команда проводила домашние матчи на Центральном стадионе профсоюзов, который подлежит реконструкции.

Первая официальная встреча на новой арене состоится во 2-м туре чемпионата России, когда «огненные» примут «Акрон».