Антон Миранчук может пропустить от 2 до 6 месяцев из-за травмы

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прошел медобследование в Германии, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, у Миранчука выявлен частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения. Отмечается, что решение об операции еще не принято, но в любом случае футболист может пропустить не менее двух месяцев.

Если Миранчук будет проходить консервативное лечение, то нужно будет колоть уколы под присмотром врача из немецкой клиники. Если операция состоится, то он сможет вернуться в Москву, но процесс восстановления займет шесть месяцев.

Ранее агент полузащитника Вадим Шпинев в разговоре с «СЭ» раскритиковал директора медицинского департамента «Локомотива» Алексея Репетюка и заявил, что травма приводящей мышцы передней поверхности бедра, которую Миранчук получил еще в январе, до сих пор не позволяет ему играть и тренироваться в полную силу.

В сезоне-2021/22 25-летний россиянин провел пять матчей за команду и отдал одну результативную передачу.