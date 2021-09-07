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Крицюк назвал «Зенит» крупнейшим клубом России

14:33
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Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк сравнил чемпионат России и чемпионат Португалии, в котором он выступал ранее. По его словам, футбол различается.

— Вы играли как в России, так и в Португалии. Сравните два чемпионата.

— Сложно это сделать. Подходы разные, но сложно говорить, лучше или хуже. Футбол отличается. В Португалии чемпионат более открытый, с мячом стараются играть большинство команд, у нас в РПЛ все по-другому. Требования к вратарям тоже отличаются, но не кардинально.

— Почему решили поменять Португалию на прохладный Петербург?

— Посмотрим, как будет складываться ситуация. Я уверен в своих силах. Конкуренции не боюсь, она делает нас лучше. Будем делать все, чтобы помочь клубу, показать сильные стороны. Почему поменял? Ха-ха, а вы против, что я перешел в «Зенит»? Не все завязано на погоде. Петербург — самый европейский город, и погода — один из небольших минусов города. У него есть плюсы, которых нет в Европе. Я россиянин, у меня здесь семья. «Зенит» — самый большой клуб России, который доказывает это в последние годы. Честь за него выступать.

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Гоша Чернов все материалы автора

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