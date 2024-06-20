Титов: «Если такие развязки в РПЛ будут регулярно, пусть «Зенит» снова становится чемпионом»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о развязке сезона-2023/24 в РПЛ.

«Если такие развязки будут регулярно, каждый год, пусть «Зенит» становится еще раз чемпионом. Самое главное, чтобы была интрига. То, чего не было у нас уже лет 6-7, с тех пор, как «Зенит» стал гегемоном. И чаще всего он выигрывал за два-три тура до конца.

Все в этом плане проводят параллели с тем, как «Спартак» выигрывал свои шесть чемпионств — с 96 по 2001 год, но если люди поднимут статистику, они увидят, что у нас каждый год это был или последний тур, или за тур до конца, как в 98-м году. Все остальное было на тоненького, и претендентов было всегда много. Не только «Спартак», но и «Локомотив», и «Ротор» в какое-то время, и «Динамо», и ЦСКА, и так далее», — приводит «РБ Спорт» слова Титова.

«Зенит» стал чемпионом России-2023/24 в последнем туре: команда обыграла «Ростов» (2:1) и вышла на первое место благодаря тому, что «Краснодар» в параллельной встрече победил «Динамо».