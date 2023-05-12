Алаев: «Исполкому РФС нужно обновление, новые люди»

Президент РФС Александр Алаев поделился мнением о работе исполкома РФС.

«Не буду переходить на личности и оценивать работу коллег. Есть проактивные люди. Есть те, кто менее активно работают. Но в целом работа исполкома РФС эффективна. Объективно, нужно обновление, новые люди. Могу говорить за тех людей, кого мы выбрали сегодня — сделаем все, чтобы принимались правильные решения для развития футбола», — сказал Алаев.

Ранее стало известно, что гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров и президент «Сочи» Борис Ротенберг выдвинуты в кандидаты в исполком РФС от РПЛ.