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Андрея Воронина ждут на матче «Динамо» — «Ростов»

15:15
Андрей Воронин. Фото Никита Успенский
Андрей Воронин. Фото Никита Успенский
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По данным «СЭ», «Динамо» пригласило Андрея Воронина на ближайший матч РПЛ бело-голубых против «Ростова», который пройдет в субботу, 23 ноября, на «ВТБ Арене».

«Думаю, приеду», — сказал по этому поводу Воронин корреспонденту «СЭ».

Ожидается, что бывший капитан клуба, выступавший за него в 2010-2014 годах (87 матчей, 24 гола), примет участие в предматчевых мероприятиях.

Напомним, что на первой домашней встрече «Динамо» текущего сезона побывали другие бывшие игроки клуба — Кевин Кураньи, Люк Уилкшир, Леандро Фернандес и Йован Танасьевич. Экс-форварда сборной Украины тогда тоже приглашали, но он не смог прилететь из-за болезни. Теперь, вероятно, Воронин впервые побывает на реконструированном динамовском стадионе. (Константин Алексеев)

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