Губернатор Московской области о возможном расширении бюджета «Химок»: «Планы всегда на повестке»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в разговоре с «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024 ответил на вопрос о возможном увеличении бюджета «Химок».

— Нет ли плана расширить бюджет «Химок»?

— Эти планы всегда на повестке дня. Будет возможность — будем расширять.

«Химки» заняли первое место в Мелбет-Первой лиге по итогам сезона-2023/24 и вернулись в высший дивизион России.