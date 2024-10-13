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Сегодня, 16:04

Тихонов: «Мне нравится «Спартак» Станковича, но не место в таблице»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре красно-белых в этом сезоне.

«Мне нравится «Спартак» Станковича, нравятся его эмоции и то, как команда периодически играет. Единственное, что не нравится, — место в таблице. Надо прибавлять и выигрывать, чтобы конкурировать с теми, кто идет выше», — сказал Тихонов «СЭ».

«Спартак» с 19 очками после 11 туров располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч московская команда проведет дома против «Краснодара». Игра состоится 19 октября.

Андрей Тихонов
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ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
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 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
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 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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