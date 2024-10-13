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Хавбек «Крыльев» Бабкин объяснил неудачные результаты команды в этом сезоне

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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин объяснил, с чем связаны неудачные результаты команды в нынешнем сезоне.

«Честно говоря, даже не знаю, с чем связать такой тяжелый старт сезона для «Крыльев». Вроде бы играем также, как и играли. Но где-то не забиваем свои моменты, где-то допускаем ненужные индивидуальные ошибки. Отсюда и не лучшие результаты», —приводит слова Бабкина Legalbet.

После 11 туров чемпионата России команда Игоря Осинькина занимает десятое место в таблице, набрав 11 очков.

В следующем матче «Крылья Советов» 20 октября встретятся на выезде с «Оренбургом».

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Сергей Бабкин
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1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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