Талалаев: «Пауза на сборные не пошла на пользу «Балтике»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев перед домашним матчем 8-го тура РПЛ с «Зенитом» отметил, что пауза на матчи сборных не пошла на пользу команде.
«Пауза на сборные нам на пользу не пошла. Команда играла, был игровой тонус, почувствовали запах жареного. Команда научилась играть в разном стиле. Плюс не по нашим причинам отменилась игра, которая планировалась в эту паузу. Ну и плюс микротравмы. Я абсолютно уверен в своих ребятах. Они выйдут и заменят, сегодня будут точно также отдаваться на поле, выполнять все, о чем мы договорились. Убиваться, как мы это все и делали до этого», — цитирует 52-летнего специалиста пресс-служба клуба.
«Балтика» в семи матчах РПЛ в сезоне-2025/26 набрала 15 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -