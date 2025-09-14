Талалаев: «Пауза на сборные не пошла на пользу «Балтике»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев перед домашним матчем 8-го тура РПЛ с «Зенитом» отметил, что пауза на матчи сборных не пошла на пользу команде.

«Пауза на сборные нам на пользу не пошла. Команда играла, был игровой тонус, почувствовали запах жареного. Команда научилась играть в разном стиле. Плюс не по нашим причинам отменилась игра, которая планировалась в эту паузу. Ну и плюс микротравмы. Я абсолютно уверен в своих ребятах. Они выйдут и заменят, сегодня будут точно также отдаваться на поле, выполнять все, о чем мы договорились. Убиваться, как мы это все и делали до этого», — цитирует 52-летнего специалиста пресс-служба клуба.

«Балтика» в семи матчах РПЛ в сезоне-2025/26 набрала 15 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице.