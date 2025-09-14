«Крылья Советов» — «Сочи»: видео голов матча

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче 8-го тура РПЛ — 2:0.

У хозяев во втором тайме забили Иван Олейников и Владимир Игнатенко.

75-я минута. Олейников — 1:0

85-я минута. Игнатенко — 2:0