Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев вместе с тренерским штабом посетили академию футбола «Рамзан».

— Главная задача, которая поставлена руководством республики и клуба — это достижение результата команды «Ахмат» и участие в этом воспитанников чеченского футбола, — цитирует Instagram грозненцев Талалаева. — Мы встретились с руководством академии, с тренерским штабом, обсудили консолидацию наших усилий для подготовки резерва из доморощенных чеченских футболистов. Мы все заинтересованы в том, чтобы у этой работы был вектор развития. Для того, чтобы этот процесс стал быстрее, безусловно, нужно уделять внимание развитию ребят в детской школе. Наш тренерский штаб приложит для этого все свои силы и знания. Нам нужны резервы в ближайшее время, чтобы у нас появились конкурентоспособные игроки в основе.