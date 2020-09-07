Андрей Талалаев: «Главная задача — достижение «Ахматом» результата при участии воспитанников чеченского футбола»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев вместе с тренерским штабом посетили академию футбола «Рамзан».
— Главная задача, которая поставлена руководством республики и клуба — это достижение результата команды «Ахмат» и участие в этом воспитанников чеченского футбола, — цитирует Instagram грозненцев Талалаева. — Мы встретились с руководством академии, с тренерским штабом, обсудили консолидацию наших усилий для подготовки резерва из доморощенных чеченских футболистов. Мы все заинтересованы в том, чтобы у этой работы был вектор развития. Для того, чтобы этот процесс стал быстрее, безусловно, нужно уделять внимание развитию ребят в детской школе. Наш тренерский штаб приложит для этого все свои силы и знания. Нам нужны резервы в ближайшее время, чтобы у нас появились конкурентоспособные игроки в основе.
Новый тренерский штаб во главе с Андреем Талалаевым @talalaev_andrey_official уделяет особое внимание молодым футболистам. Проводятся товарищеские матчи между основной командой и молодежной. Штаб Талалаева не только смотрит тренировки и игры второй команды, но и во возможности участвует в тренировочном процессе. Главный тренер Андрей Талалаев, начальник команды Руслан Сербиев @ruslan.serbiev , весь тренерский штаб первой команды и молодежного состава посетили Академию футбола «Рамзан» @academy_ramzan , где встретились с руководителем Анзором Шаиповым @za_kra_anzor_shaipov , с тренерским составом и персоналом. Об итогах встречи рассказал главный тренер Андрей Талалаев: -«Главная задача, которая поставлена руководством республики и клуба — это достижение результата команды «Ахмат» и участие в этом воспитанников чеченского футбола. Мы встретились с руководством академии, с тренерским штабом, обсудили консолидацию наших усилий для подготовки резерва из доморощенных чеченских футболистов. Мы все заинтересованы в том, чтобы у этой работы был вектор развития. Для того, чтобы этот процесс стал быстрее, безусловно, нужно уделять внимание развитию ребят в детской школе. Наш тренерский штаб приложит для этого все свои силы и знания. Нам нужны резервы в ближайшее время, чтобы у нас появились конкурентоспособные игроки в основе».