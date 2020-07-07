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Андрей Талалаев: «Дал игрокам полтора дня выходных, они уже устали от меня»

7 июля 2020, 22:56
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Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» в 27-м туре Тинькофф-чемпионата России (4:2). Самарцы одержали первую победу при Талалаеве и продлили с ним беспроигрышную серию (в первых двух встречах были ничьи).

— Ощущения, что нужно много работать. Эта победа нас не спасает, нужно набирать еще очки, чтобы подняться в таблице, — сказал Талалаев в эфире «Матч премьер». —  Мы были прижаты к стенке, чтобы не вылететь, нужно набирать очки.

Думаю, не стандартные положения определили счет в матче. Прибавили в точности, лучше реализовывали моменты. То, чего не хватало в предыдущих играх.

Почему пропустили первыми? Стандарт. Где-то кто-то недорабатывает. Здесь больше вопрос взаимодействия.

Самое неприятное, что в следующем матче у нас не будет двух футболистов, которые творили победу. Надеюсь, в следующем матче восстановятся те, кто травмирован.

Дали команде полтора дня выходных, думаю, ребята уже устали от меня.

Арсенал Т — Крылья Советов

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