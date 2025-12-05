Режиссер Андрей Смирнов — о Стрельцове после тюрьмы: «Выражение лица абсолютно трагическое»

Знаменитый режиссер и актер, болельщик ЦСКА Андрей Смирнов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об Эдуарде Стрельцове.

— Вы едва ли не последний человек в Москве, который видел все составы ЦСКА. Худший на вашей памяти?

— Сыпались-то часто... Несколько сезонов ЦСКА тренировал Бобров. Вот тогда команда была туповатая. Полная противоположность ему самому, когда играл. Это же фантастический футболист! Я смотрел на Титова, Цымбаларя — и понимал, что за ними стоит. О Боброве что-то понять было нереально.

— Равных нет?

— Разве что Стрельцов. Уже после его возвращения из тюрьмы я как болельщик ЦСКА каждый раз с тоской наблюдал. Вот он на поле стоит и стоит. Весь матч стоит. Потом бр-рынц! И проигрываем. При Стрельцове победить «Торпедо» не могли вообще. Он в одиночку решал задачу. Великий футболист. Но какая драма!

— Его отсидка?

— Да. Это чудовищно, просто подбили человека. Я еще пацаном понимал: Стрелец пострадал ни за что. У него же все на морде было написано!

— Вернулся он другим человеком, это факт.

— Он стоял на поле в ожидании паса — а выражение лица абсолютно трагическое. Как-то мы оказались в Ленинграде за одним столом. Я был на съемках. Известный футболист подал реплику — и Стрельцов ответил коротко. Я до сих пор помню каждое слово.

— Что произнес?

— «Немудрено. Ты же в этом, как и в футболе, ни *** не понимаешь». Так спокойно-спокойно. Все рассмеялись, тот замолчал... А я смотрел издалека. Даже за столом чувствовалось: на Стрельцове печать грандиозного футболиста, гениального.