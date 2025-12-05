Режиссер Андрей Смирнов: «Я очень любил бесковский «Спартак». Да и романцевский»

Знаменитый режиссер и актер, болельщик ЦСКА Андрей Смирнов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем отношении к «Спартаку».

— Не так давно нас с братом пригласили на «ВЭБ Арену» руководители ЦСКА. Торжественно приняли в Клуб болельщиков. Костя младше меня, это я его привел на футбол. Естественно, и он стал армейским поклонником. «Спартак» ненавидит!

— У вас отношение к «Спартаку» мягче?

— Намного. Я очень любил бесковский «Спартак». Да и романцевский. Такая живая команда! Один Цымбаларь чего стоил. А Титов? Тихонов? Изумительные ребята.