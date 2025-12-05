Режиссер Андрей Смирнов: «Ну как винить игроков, если они отрезаны от мирового футбола?»

Знаменитый режиссер и актер, болельщик ЦСКА Андрей Смирнов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что утратил интерес к РПЛ.

— Российский чемпионат вам интересен?

— Уже намного меньше. Ну как винить игроков, если они отрезаны от мирового футбола? Бедный Карпин пытается что-то сделать в сборной — но ясно же, класс тает. Неспроста чилийцы нас обыгрывают, причем резервистами. Те как заведенные носились. Хотя и в России есть хорошие мальчишки.

— Вы о Батракове?

— Почему? Мне и Обляков нравится. Это футболист европейского уровня. А Кисляк?! Талантище! Как и другой парнишка из ЦСКА, Глебов. Но что воспитывает игрока?

— Что?

— Уровень соперничества. А его нет.