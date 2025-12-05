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Режиссер «Белорусского вокзала» Смирнов — о ЦСКА: «Вы не представляете, как я болел. На игры дубля ходил!»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель

Знаменитый режиссер и актер, болельщик ЦСКА Андрей Смирнов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах стал армейским поклонником.

— Боброва вы же еще на поле застали?

— Конечно. Это особая история. Я с собственным отцом-то познакомился по-настоящему, когда мне было пять лет...

— Поясним юниорам: ваш папа — Сергей Сергеевич Смирнов, автор великой книги «Брестская крепость».

— Да. Отца только в 1946 году отпустили с Украины, где он служил. Врезалась в память его фигура — молодой, красивый, стройный! В трофейном кожаном пальто выходит из поезда на Киевском вокзале. Папа заезжал в Челябинскую область, где мы с мамой были в эвакуации. После военного училища отправлялся на фронт. Но этого я не помнил. А на вокзале был совершенно потрясен! Мне так понравился отец!

Он еще долго ходил в мундире. Начал работать в Воениздате, там положено было носить форму. Снял лишь в 1951-м. Тогда Твардовский стал главным редактором «Нового мира», пригласил отца к себе в заместители. И он наконец демобилизовался. Так к чему я это рассказываю?

— К чему, Андрей Сергеевич?

— Первый раз мы оказались на футболе с отцом в конце сороковых. Пришли на стадион «Динамо». Естественно, я начал болеть за «команду лейтенантов» — как и папа!

— Мы успели поговорить с футболистами того ЦДКА — Нырковым, Николаевым, Прохоровым. Вас с кем-то жизнь свела?

— С Никаноровым. А у Боброва брал интервью!

— Ого. Неожиданно.

— Правда, сомневаюсь, что оно было напечатано. Но познакомились мы именно ради интервью. Бобров уже тренировал. Встретились на «Динамо». Никаноров тоже сидел рядом.

— Сколько вам лет было?

— 16 или 17. Вы не представляете, как я болел. На игры дубля ходил! Даже ездил в автобусе с командой. Однажды очутился в Ленинграде — а у ЦСКА там матч с «Зенитом». И я с футболистами поехал на стадион, мне разрешили. Тогда в центре нападения блистал Владимир Федотов. Это было очень, очень давно...

Андрей Смирнов.Андрей Смирнов: «В Соболенко мне нравится все. Даже ее матерщина на корте»
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Режиссер Андрей Смирнов: «Ну как винить игроков, если они отрезаны от мирового футбола?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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