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Сегодня, 10:00

Сметанин: «Зенитовская карета превращается в тыкву»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший голкипер «Динамо» Андрей Сметанин в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с не вернувшимся на сборы полузащитником бело-голубых Бителло.

— Тут коллеги попросили вам адресовать вопросы о том, что происходит с «Динамо» и почему вдруг Бителло решил не возвращаться в клуб, в то время как в «Зенит» вернулись все петербургские бразильцы.

— Не могу отказать вашим коллегам. «Динамо», несмотря на не самую стабильную игру осенью, сумело ликвидировать отставание и находится в четырех очках от первого места. Главный тренер должен проанализировать просчеты и подготовить команду к тому, чтобы догнать конкурентов. Это вполне реально, хотя по первым турам чемпионата многим псевдоэкспертам казалось, что исход чемпионата предрешен. Но к декабрю мы увидели как зенитовская карета превращается в тыкву.

— А что скажете по ситуации с демаршем Бителло?

— Что касается Бителло, эта история является печальным продолжением общеизвестных ситуаций, когда в предыдущие трансферные окна «Зенит» постоянно шел на поводу у своих бразильцев, которые схожими методами шантажировали клуб. «Зенит» в ответ на шантаж исполнял все прихоти бразильцев, заливая их истерики миллионами. И эти миллионы стали токсичными не только для самих питерцев, но и для всего нашего футбола. Вот и агенты Бителло, видимо, пообщались с ними и решили повторить этот трюк. Но руководство «Динамо» проявило характер и послало их куда подальше. И правильно! Хороший урок для остальных иностранцев — и правильный сигнал русским футболистам. Думаю, бразилец в итоге извинится перед «Динамо» и вернется обратно. После этого с ним, может быть, будут что-то обсуждать.

Ранее известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» призвал не считать деньги за трансфер Луиса Энрике в «Зенит».

Андрей Сметанин
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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