Барриос останется в «Зените» на следующий сезон

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, ответил на вопрос «СЭ» о будущем футболиста в клубе.

«Останется ли Барриос в клубе на следующий сезон? Да», — сказал Поссо «СЭ».

Ранее «Зенит» объявил об уходе нападающего Артура в «Ботафого», а также полузащитника Вендела в бразильский клуб по окончании сезона-2024/25 в РПЛ.

Вечером 21 января бразильский журналист Жорже Никола сообщил, что Клаудиньо продолжит карьеру в катарском «Аль-Садде».

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года, став 6-кратным чемпионом России в составе петербургского клуба. Контракт 31-летнего колумбийца с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года.