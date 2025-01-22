Чавес приехал на сборы к «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес прибыл в расположение команды.

«Луис приехал в расположение команды. Работа начинается», — сообщила пресс-служба команды.

В этом сезоне 29-летний Чавес сыграл 12 матчей в чемпионате России, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.