Андрей Панюков: «Прочитал «Майн Кампф». Хотел понять, что могло сподвигнуть Гитлера на такие страшные вещи»

Форвард «Урала» Андрей Панюков в интервью «СЭ» рассказал о книгах, которые его впечатлили.

— Так как я увлекаюсь компьютерными играми, недавно прочитал автобиографию украинского киберспорстмена. Как проживает спортивную жизнь футболист, я знаю. А как киберспортсмен — нет. Теперь узнал. Прочитал книгу про Северную Корею. И третья — «Майн Кампф». Хотелось понять, что могло сподвигнуть Гитлера на такие страшные вещи.

— Откуда у вас любовь к литературе?

— Ну а что еще на сборах делать? Только читать. Про Вторую мировую прочитал много книг, про политику 90-х. Что касается Второй мировой и важных персон, прочитал, наверное, все возможное.

— Почти как Жирков.

— Жирков фанатичен. А я читаю то, к чему лежит душа. Про Сталина, Гитлера — все что хочу, то и читаю. У нас в «Урале» небольшой клуб любителей книг — я, Годзюр, Кулаков. Читаем, обсуждаем, делимся впечатлениями. (Дмитрий Зимин)

Полное интервью с Андреем Панюковым читайте здесь.