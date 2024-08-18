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Судейство

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Ташуев: «В 1993 году выбежал на поле бить судей. Бандиты увели меня под руки»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал, как вступил в драку с судьями на одном из матчей второго дивизиона в 1993 году.

— Что не так с судейством? Как появилась ФИФА в 1896 году, обсуждают судейство. Сейчас оно стало хуже в РПЛ? Локальные моменты, как обычно. Оно еще 100-200 лет плохое, хорошее.

— Видели слова Дмитрия Андреева?

— Были реакции и похлеще в этой жизни.

— У вас?

— Вообще в футболе. У меня тоже было. В 1993 году я работал во второй лиге главным тренером. В Астрахани выбежал на поле судей бить.

— И чем это закончилось?

— Ничем, бандиты взяли за руки и вывели.

— Бандиты?

— Девяностые годы же.

В 1993 году специалист возглавлял «Дружбу» из города Буденновск Ставропольского края.

65-летний Ташуев также известен по работе со «Спартаком» из Нальчика, «Анжи», «Ахматом» и белорусским «Шахтером» Солигорск.

Футбол
РПЛ
Сергей Ташуев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
6
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
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Ростов – Оренбург
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Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
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18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
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Динамо Мх – Ахмат
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Максим Глушенков

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Игорь Дивеев

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Манфред Угальде

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Спартак

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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

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