Кобелев: «Такой поступок Шунина не приветствуется. Руками нельзя трогать, тем более своего партнера»

Экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру бело-голубых в матче 25-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

«Праздник и игра — две разные вещи. Матч был непростым против команды, которая борется за выживание. Легкой игры с «Факелом» никто не обещал. «Динамо» играло беззубо — это факт. У динамовцев были моменты, и они должны были забивать. Ошибки в обороне привели к пропущенным мячам. Момент с пенальти сложно объяснить. Что касается празднования, то кто в руководстве клуба является динамовцем? Какое руководство, такое и празднование.

Эпизод с Шуниным и Скопинцевым? Такой поступок Шунина не приветствуется. Можно выговаривать своему игроку, подсказывать, но руками нельзя трогать, тем более своего партнера», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».