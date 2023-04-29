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29 апреля, 00:23

Кобелев — о стычке между Шуниным и Скопинцевым: «Все эмоции необходимо решать в раздевалке»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный российский специалист Андрей Кобелев прокомментировал поражение «Динамо» от «Факела» (0:2) в матче 25-го тура чемпионата России.

«Было понятно, что «Динамо» тяжело войти в тройку по итогам чемпионата. «Факел» борется за выживание, они играют от ножа, каждый матч для них как последний. Ничего удивительного в их победе нет. Было много борьбы, воронежцы играли очень плотно в обороне, не дали «бело-голубым» чувствовать себя спокойно возле штрафной.

Эпизод между Шуниным и Скопинцевым? Чтобы определить такой момент, нужно быть в команде. Все эмоции необходимо решать в раздевалке, недопустимо друг другу предъявлять претензии с рукоприкладством.

Во время пенальти была рука. В матче со «Спартаком» Даса необоснованно держал Зобнина, когда это не имело смысла. Сегодняшняя рука — выше моего понимания, не было нападающего, зачем Кутицкий играл рукой? Но она была, причем там даже соперников не было», — цитирует Metaratings.ru Кобелева.

В концовке встречи голкипер бело-голубых Антон Шунин накричал на защитника команды Дмитрия Скопинцева.

Источник: https://metaratings.ru/news/kobelev-penalti-za-ruku-kutickogo-vyshe-moego-ponimaniya-tam-dazhe-sopernikov-ne-bylo-246994/
Антон Шунин
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Кобелев: «Такой поступок Шунина не приветствуется. Руками нельзя трогать, тем более своего партнера»

«Динамо» опубликовало совместное фото Шунина и Скопинцева после инцидента в матче с «Факелом»
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
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 1 : 0
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30.04 19:00
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