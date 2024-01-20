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Сегодня, 18:34

Источник: «Спартак» интересуется бывшим игроком «Барселоны Б» Мохикой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Ароки» Рафа Мохика попал в сферу интересов «Спартака», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, 25-летний испанец является креатурой нового спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала.

Мохика выступает за «Ароку» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за португальский клуб 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал две голевые передачи.

Ранее Мохика играл за «Барселону Б», молодежную команду «Лидса», «Вильярреал Б», «Корнелью», «Реал Овьедо» и «Лас-Пальмас».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 2 миллиона евро. Его контракт с «Арокой» рассчитан до лета 2025 года.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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Динамо – Локомотив
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Пари НН – Факел
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Локомотив

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Александр Соболев

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