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Сегодня, 11:01

Андрей Гордеев поделился мнением об интересе «ПСЖ» к Сафонову

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Торпедо» Андрей Гордеев рассказал, что думает об интересе «ПСЖ» к голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову.

— Не знаю, соответствует ли это действительности, но мне хочется порадоваться за ребят, которые прогрессируют. Не знаю, насколько такой переход актуален в наше время, но с точки зрения футбола я радуюсь, когда у ребят есть возможность развиваться дальше. Хотя часто бывает, что такие новости являются уткой. Это известная история. Как правило, так действуют перед переподписанием нового контракта у себя в клубе, тем самым нагнетая интерес, — цитирует Гордеева «Евро.Футбол.Ру».

Ранее стало известно, что «ПСЖ» изучает возможность приобретения 25-летнего Сафонова. При этом парижане пока не сделали официального предложения о трансфере.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль. Его контракт рассчитан до конца января 2029 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005642473_gordeev_-_o_vozmojnom_perehode_safonova_v_psj_futbolist_sam_reshaet_byit_emu_pervyim_parnem_na_derevne_ili_ehat_kuda-to
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Андрей Гордеев
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 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
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5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
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