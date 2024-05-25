Андрей Гордеев поделился мнением об интересе «ПСЖ» к Сафонову

Бывший тренер «Торпедо» Андрей Гордеев рассказал, что думает об интересе «ПСЖ» к голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову.

— Не знаю, соответствует ли это действительности, но мне хочется порадоваться за ребят, которые прогрессируют. Не знаю, насколько такой переход актуален в наше время, но с точки зрения футбола я радуюсь, когда у ребят есть возможность развиваться дальше. Хотя часто бывает, что такие новости являются уткой. Это известная история. Как правило, так действуют перед переподписанием нового контракта у себя в клубе, тем самым нагнетая интерес, — цитирует Гордеева «Евро.Футбол.Ру».

Ранее стало известно, что «ПСЖ» изучает возможность приобретения 25-летнего Сафонова. При этом парижане пока не сделали официального предложения о трансфере.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль. Его контракт рассчитан до конца января 2029 года.