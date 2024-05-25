Тарханов считает, что «Краснодар» победит в матче с «Динамо»

Известный российский специалист Александр Тарханов поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

— Кто в итоге возьмет РПЛ?

— Даже не могу сказать. Думаю, свой матч «Зенит» выиграет у «Ростова».

— А как закончится игра «Краснодара» и «Динамо»?

— У «быков» шансов побольше. Все-таки они дома играют, стадион будет битком забит.

— Каким богам молиться «Динамо», чтобы наконец-то забрать трофей?

— Можно рассчитывать только на себя. Личные симпатии? У меня их нет.