Андрей Федун: "По всем показателям "Спартак" и ЦСКА равны, но у армейцев есть один яркий игрок - Влашич"

Член совета директоров "Спартака", генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун - о матче 22-го тура чемпионата России "Спартак" - ЦСКА.

– Как считаете, нынешний "Спартак" сильнее армейцев?

– Увидим в субботу. Пока по всем показателям соперники плюс/минус равны. У армейцев есть один яркий игрок, которого, может быть, нам немного не хватает.

– Речь о Влашиче?

– Да. Но при этом права на хорвата не принадлежат ЦСКА. Никола в центре поля пока, на мой взгляд, выглядит ярче тех, кто играет у нас. Но один человек результат не сделает. (Вячеслав Короткин)

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр